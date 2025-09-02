В Краснодаре грузоперевозчики обсудят проблемы админбарьеров и ошибочных штрафов

Ассоциация «Грузавтотранс», объединяющая грузоперевозчиков, во вторник проводит в Краснодаре встречу с участниками рынка, на которой будут обсуждаться ключевые риски отрасли, в том числе административные барьеры и ошибочно налагаемые на них штрафы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в профессиональном объединении.

Ассоциация «Грузавтотранс» создана в целях защиты интересов перевозчиков. Сейчас она проводит встречи с участниками отрасли в регионах, с которым обсуждает предложения, которые будут включены в обращения к региональным и федеральным властям.

Как сообщили в ассоциации, на встрече с кубанскими перевозчиками речь пойдет о неправомерно налагаемых на них штрафах, работе пунктов весогабаритного и иных систем контроля, практике по перегрузу, проблем с системой «Платоном» и другими регуляторами, условиям работы для перевозчиков в регионе.

Во вторник встреча пройдет в Краснодаре по адресу ул. Головатого, 647. В четверг руководство ассоциации встретится с перевозчиками Ростовской области.

Михаил Волкодав