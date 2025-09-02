Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.
Фото: ru.freepik.com
Принять участие в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». Первые 6 месяцев расчетно-кассовое обслуживание становится для них бесплатным, далее — оно составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет участника акции.
Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Подробнее об акции — на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
*Новые клиенты — клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Тест-драйв».
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Реклама.