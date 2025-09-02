Путин: Россия долго терпела удары Украины по энергоинфраструктуре

Россия очень долго терпела удары ВСУ по своей энергетической инфраструктуре, а потом начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поднял эту тему на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По словам господина Путина, российские власти на протяжении долгого времени, «еще пару лет назад, не принимали никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры». «Особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать»,— отметил российский президент. Он добавил, что Москва отвечает, «так скажем, серьезно».

Минобороны РФ каждый день сообщает о сбитых над территорией страны дронах. Сегодня за ночь силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над Ростовской областью, за медпомощью обратились трое взрослых и ребенок. Российское оборонное ведомство также регулярно отчитывается об ударах по инфраструктуре ВСУ. В частности, 31 августа вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре на Украине.