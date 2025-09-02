Силы ПВО за ночь сбили 13 БПЛА над Ростовской областью

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников самолетного типа над территорией Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь говорил, что отражена атака в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районах. Получили повреждения несколько жилых многоэтажек, за медпомощью обратились трое взрослых и ребенок. В одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд, были эвакуированы более 300 жителей дома.

Ростовская область в последнее время регулярно подвергается атакам беспилотников. 30 августа над регионом уничтожили 13 БПЛА, 31 августа — восемь дронов, никто не пострадал.