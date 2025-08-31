Российские войска ударили по портовой инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, и прикрывающей ее норвежской зенитной ракетной системе NASAMS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в районах, подконтрольных украинским войскам. Кроме того, были поражены склады с оружием и боеприпасами, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 156 районах.

Российские средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые авиабомбы и 112 беспилотников, причём ВСУ потеряли около 1,3 тыс. военных. Также российских штурмовиков на Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Центр».