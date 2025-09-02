СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве Татьяны Магомедовой на Кубани

Региональное управление СКР опубликовало видео задержания и допроса подозреваемого в убийстве 36-летний жительницы Усть-Лабинского района Татьяны Магомедовой. На кадрах фигурант признает вину и говорит, что согласен с задержанием. На вопрос следователя о раскаянии молча кивает.

Тело пропавшей 21 августа женщины обнаружили сегодня в лесополосе в районе станицы Кирпильской Усть-Лабинского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, фигурант встретил жертву на рынке в Усть-Лабинске и попросил подвезти. В пути он потребовал свернуть к очистным сооружениям, где нанес потерпевшей множественные удары ножом. Тело он переместил на заднее сиденье машины и вывез в район станицы Кирпильской, по дороге избавившись от ее вещей и телефонов. На следующий день подозреваемый вернулся на место, перегнал автомобиль в лесополосу и закопал тело. Машину позднее обнаружили местные жители.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

Лия Пацан