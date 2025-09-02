Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Афганистане сотни людей остаются под завалами после землетрясения

В Афганистане продолжается поиск выживших после землетрясения. Под завалами остаются сотни людей, сообщает местный портал Tolo news. По его данным, жители нескольких других провинций группами направляются в пострадавшие районы для оказания помощи.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 1 сентября. Его очаг находился почти в 200 км от Кабула. После было зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Число погибших превысило 1100 человек, пострадали свыше 3 тыс. Афганистан попросил России о помощи. Российские власти могут отправить стране гумпомощь.

Землетрясение в Афганистане

Эвакуация раненых в Джалал-Абаде

Эвакуация раненых в Джалал-Абаде

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Фото: Hedayat Shah / AP

Скорая помощь готовится к транспортировке пострадавших в Нангархаре

Скорая помощь готовится к транспортировке пострадавших в Нангархаре

Фото: Nangarhar Media Center / AP

Афганцы сдают кровь для пострадавших

Афганцы сдают кровь для пострадавших

Фото: Afghanistan Ministry of Public Health / AP

Фото: Hedayat Shah / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Aimal ZAHIR / AFP / East News

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wahidullah Kakar / AP

Фото: Wakil KOHSAR / AFP / East News

