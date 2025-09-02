Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек, сообщила афганская гуманитарная организация Красный Полумесяц. По ее данным, пострадали как минимум 3251 человек, разрушены более 8000 домов, передает Reuters.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло ночью 1 сентября примерно в 200 км от столицы Афганистана Кабула. Также были зарегистрированы афтершоки магнитудой от 4,5 до 5,2. Афганистан попросил России помочь в устранении последствий землетрясения. Российские власти прорабатывают вопрос об отправке стране гуманитарной помощи.

Землетрясение в Афганистане

Эвакуация раненых в Джалал-Абаде

Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар

Скорая помощь готовится к транспортировке пострадавших в Нангархаре

Афганцы сдают кровь для пострадавших

