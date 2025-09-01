Власти России прорабатывают вопрос об отправке гуманитарной помощи в Афганистан

МИД России сообщил, что власти страны прорабатывают вопрос об отправке в Афганистан срочной гуманитарной помощи. Ранее там произошло землетрясение, в результате которого погибли более 800 человек.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эвакуация раненых в Джалал-Абаде Фото: Stringer / Reuters Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар Фото: Hedayat Shah / AP Скорая помощь готовится к транспортировке пострадавших в Нангархаре Фото: Nangarhar Media Center / AP Афганцы сдают кровь для пострадавших Фото: Afghanistan Ministry of Public Health / AP Фото: Hedayat Shah / AP Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Aimal ZAHIR / AFP / East News Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Wakil KOHSAR / AFP / East News Следующая фотография 1 / 12 Эвакуация раненых в Джалал-Абаде Фото: Stringer / Reuters Военнослужащие эвакуируют раненых в провинции Кунар Фото: Hedayat Shah / AP Скорая помощь готовится к транспортировке пострадавших в Нангархаре Фото: Nangarhar Media Center / AP Афганцы сдают кровь для пострадавших Фото: Afghanistan Ministry of Public Health / AP Фото: Hedayat Shah / AP Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Aimal ZAHIR / AFP / East News Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Wahidullah Kakar / AP Фото: Wakil KOHSAR / AFP / East News Смотреть

«В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших»,— написано в сообщении МИД России. Ведомство также указало, что в результате землетрясения более тысячи афганцев остались без жилья.

Землетрясение магнитудой 6 произошло в ночь на 1 сентября. Его эпицентр находился на глубине 8 км в 200 км от Кабула. По последним данным, погибли более 800 человек, более 2,8 тыс. — пострадали. Движение «Талибан», которое находится у власти в Афганистане с 2021 года, по линии МЧС обратилось к властям России за помощью.