Эксперты называли самые дефицитные профессии на Кубани

Эксперты hh.ru подвели итоги августа на рынке труда Краснодарского края и выделили наиболее дефицитные профессии. По данным сервиса, острее всего работодателям не хватает токарей (0,9 резюме на вакансию), врачей и дворников (по 1,1), риелторов (1,6), сварщиков, поваров, пекарей, слесарей и сантехников (по 2,0). Также в десятку вошли продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (2,2), медсестры (2,6) и зоотехники (2,7).

Наиболее выраженный кадровый дефицит наблюдается в рознице, где на одну вакансию приходится 2,7 резюме, и в медицине — 2,2.

По словам директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой, ситуация на кубанском рынке труда в 2025 году заметно отличается от предыдущих лет. Количество вакансий в августе снизилось на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, тогда как число резюме выросло на 35%. В фокусе работодателей оказался навыкоцентричный подход, позволяющий подбирать сотрудников по их реальным умениям, а не по наличию диплома.

«Работодателям стало проще находить нужных специалистов, но сроки найма выросли на 45% по сравнению с постковидным периодом. Если раньше вакансия закрывалась за 20–30 дней, то теперь процесс занимает значительно больше времени»,— отметила госпожа Лавренова.

Вячеслав Рыжков