Пропавшая жительница Усть-Лабинского района Татьяна Магомедова найдена мертвой

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 36-летней Татьяны Магомедовой, которая пропала 21 августа. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант подошел к автомобилю женщины на рынке в Усть-Лабинске и попросил подвезти. В пути он потребовал свернуть к очистным сооружениям, где нанес потерпевшей множественные удары ножом. Тело он переместил на заднее сиденье машины и вывез в район станицы Кирпильской, по дороге избавившись от ее вещей и телефонов. На следующий день подозреваемый вернулся на место, перегнал автомобиль в лесополосу и закопал тело. Машину позднее обнаружили местные жители.

Во время допроса мужчина признался в содеянном и указал место сокрытия тела. В ближайшее время с его участием пройдет проверка показаний на месте, после чего ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются мотивы преступления.

Татьяна Магомедова уехала на своей Mazda 21 августа из дома в станице Воронежской и пропала. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры.

Вячеслав Рыжков