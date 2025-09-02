Бронированный поезд Ким Чен Ына заметили в Пекине

Спецпоезд, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын поехал в Китай для участия в параде, заметили в Пекине. Об этом сообщают агентства Reuters и AFP со ссылкой на очевидцев. Агентство «Ренхап», в свою очередь, пишет, что поезд уже прибыл на железнодорожную станцию в Пекине.

«Северокорейский поезд оливково-зеленого цвета, украшенный золотой полосой, доставил лидера Ким Чен Ына во вторник в Китай на грандиозный военный парад, на котором также будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин»,— пишет агентство AFP.

В ночь на вторник радиостанция «Голос Кореи» сообщила о пересечении поездом Ким Чен Ына границы с Китаем. Ким Чен Ын отправился в Пекин для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это первое многостороннее дипломатическое мероприятие, в котором Ким Чен Ын примет участие.

Вечером в понедельник специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников сообщал, что кортеж президента России Владимира Путина вечером 1 сентября по московскому времени прибыл в Пекин. Владимир Путин приехал в Пекин из города Тяньцзинь — расстояние между ними 120 км по автодороге.

C 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. 3 сентября глава государства посетит военный парад в Пекине в честь 80-летия победы над милитаристской Японией.

Как стартовал саммит ШОС — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «ШОС случилось».

Анастасия Домбицкая