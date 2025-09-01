Путин прибыл в Пекин

Кортеж президента России Владимира Путина вечером 1 сентября по московскому времени прибыл в Пекин — по местному времени это уже глубокая ночь 2 сентября. О том, что президентский кортеж выехал на главную площадь КНР (Тяньаньмэнь), сообщил специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Владимир Путин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Ранее предполагалось, что президент приедет в Пекин в 3:00 по местному времени — на деле, чуть раньше — в 02:30. В 10:00 (05:00 мск) у главы государства запланированы российско-китайские переговоры.

Владимир Путин приехал в Пекин из города Тяньцзинь — расстояние между ними 120 км по автодороге. C 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. 3 сентября глава государства посетит военный парад в Пекине в честь 80-летия победы над милитаристской Японией.