В Крыму жителя Мелитополя осудили за госизмену

Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя Мелитополя к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Суд установил, что обвиняемый с 2022 года являлся администратором одного из популярных в Запорожской области Telegram-каналов. От одного из подписчиков он получил сообщение с информацией о перемещениях и местах расположения российских военнослужащих. Эти данные он передал в чат-бот, используемый сотрудниками Службы безопасности Украины. Кроме того, обвиняемый в своем Telegram-канале размещал публикации, призывающие к убийству военнослужащих ВС РФ, а также членов избирательных комиссий и представителей органов власти.

По данным прокуратуры, информация о дислокации была достоверной и могла быть использована против интересов Российской Федерации.

Помимо тюремного заключения, жителя Мелитополя приговорили к одному году ограничения свободы. Он также лишен права администрировать сайты сроком на один год.

Алина Зорина