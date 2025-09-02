AVA Group поздравил с Днём знаний «Детей Лучиков»

1 сентября сотрудники многопрофильного холдинга AVA Group приняли участие в мероприятии ко Дню знаний в благотворительном центре поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии — «Дети Лучики»

Фото: пресс-служба AVA Group

В праздничной линейке участвовали воспитанники, учителя центра и родители детей.

Волонтёры компании поздравили подопечных центра с праздником и вручили подарки к началу учебного года. Ребятам подарили 80 наборов со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Тетради, ручки, карандаши, краски, папки, все, что необходимо для освоения знанийи развития навыков.

«Ежегодные благотворительные акции в преддверии нового учебного года объединяют сотни компаний и тысячи волонтеровпо всей стране, чтобы помочь семьям в трудных жизненных ситуациях, поддерживая их подготовку к школе. Такаязаботаи простое человеческое участие оказывает прежде всего социально-психологическую поддержкудетям и их родителям, помогая встретить такойважный для каждого ребенка и родителей день, как 1 сентября, в праздничном настроении» - прокомментировал основатель холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.

Компания «АВА»на протяжении многих лет помогает детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, из нескольких благотворительных фондов. С 2023 года холдинг сотрудничает с центром «Дети Лучики», оказывая необходимую поддержку: закупает школьные принадлежности ко Дню знаний, дарит подарки ребятам к Новому году в рамках акции «ДоброЁлка».

Традиционно в преддверии 1 сентября не остаются без внимания и дети сотрудников AVA Group. В этом году наборы первоклассника получили более 60 семей.