Песков: встречу Путина и Ким Чен Ына обсудят после прибытия главы КНДР в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона обсудит возможность переговоров лидеров России и КНДР. По его словам, Ким Чен Ын прибудет в Китай только вечером.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне, 19 июня 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность (встречи лидеров.— “Ъ”) с учетом графиков»,— сказал господин Песков ТАСС.

О возможных переговорах Ким Чен Ына с президентом Росcии Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в Национальной разведывательной службе Южной Кореи. Помощник президента России Юрий Ушаков также говорил, что возможность двухсторонней встречи президента Путина и Ким Чен Ына прорабатывается.