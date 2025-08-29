Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ушаков о возможной встрече Путина с Алиевым в Пекине и «чашке чая» с Си

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о программе визита Владимира Путина в Китай. Дипломат не исключил, что в Пекине глава государства встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал о планах российского лидера пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином «за чашкой чая» и возможной встрече с Ким Чен Ыном. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О возможной встрече с Алиевым

  • Встреча президентов России и Азербайджана в Китае не планируется, но и не исключена.
  • Специально об этой встрече не договаривались, но лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях.
  • Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому.

О Трампе

  • Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать в Пекине на параде Победы 3 сентября.

О встрече Путина и Си

  • Президент РФ и председатель КНР встретятся «за чашкой чая» в узком составе.
  • От российской стороны во встрече также примут участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и глава Администрации президента Максим Орешкин.
  • Стороны обсудят отношения с США. Путин подробно расскажет Си о деталях переговоров с Трампом на Аляске.
  • Лидеры дадут оценки текущему развитию обстановки вокруг Украины.

О встрече с Ким Чен Ыном

  • Глава КНДР на параде будет сидеть по левую руку от Си, а Путин — по правую.
  • Пхеньян и Москва прорабатывают возможность двусторонней встречи.

О других встречах Путина в Китае

  • У Путина запланировано более 10 двусторонних встреч с лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества.
  • Первым президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Путин обсудит с ним запланированный на декабрь визит в Индию.
  • С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин поговорит об Украине, ситуации на Ближнем Востоке и кавказском регионе.
  • С президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин обсудит иранскую ядерную программу.
  • Российский лидер на полях саммита также встретится с президентом Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Узбекистана Шавкатом Миромоновичем, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом.

Эрдни Кагалтынов

