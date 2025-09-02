«Ренхап» сообщил о возможных переговорах Ким Чен Ына с Путиными и Си Цзиньпином

Лидер КНДР Ким Чен Ын может встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие дни. Двухсторонние переговоры могут состояться в рамках поездки Ким Чен Ына в Китай, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в Национальной разведывательной службе Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын выехал в Китай специальным поездом. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. Главу КНДР сопровождают высокопоставленные лица северокорейского правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.