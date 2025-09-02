Начало бархатного сезона на курортах Черного моря прогнозируется к концу недели

Бархатный сезон на черноморских курортах юга европейской России наступит к выходным и продлится до первой декады октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в Краснодарском крае происходит постепенное снижение температуры. Со среды показатели составят 25...30 градусов, что на 1-2 градуса превышает климатическую норму. Температура воды на черноморском побережье держится на уровне 25...26 градусов.

Роман Вильфанд также отметил, что верхние слои Черного моря хорошо прогрелись за летний период. Такая ситуация означает, что они будут длительное время отдавать тепло в атмосферу. Специалист подчеркнул, что в этом году бархатный сезон продлится не только до конца сентября, как обычно, но и до первой декады октября.

Алина Зорина