«Орленок» и фонд «Сияние» запустили вторую инклюзивную смену для детей с синдромом Дауна

Всероссийский детский центр «Орленок» в партнерстве с благотворительным фондом семьи Юнановых «Сияние» (входит в холдинг Alias Group) вновь реализуют уникальный проект — инклюзивную смену для детей с синдромом Дауна.

В этом году смена проходит с 1 по 7 сентября, в ней принимают участие 22 ребенка в возрасте от 8 до 15 лет. Ребята приехали в лагерь без родителей и находятся под присмотром опытных вожатых и сопровождающих, которые обеспечивают комфорт и безопасность каждого участника.

Перед началом смены фонд семьи Юнановых «Сияние» провел множественные адаптационные встречи с детьми и психологами. Эти мероприятия помогли участникам лучше подготовиться к новому опыту, снизить тревожность и настроиться на активное участие в программе.

«Для нас эта смена — не разовая инициатива, а часть системной работы фонда по развитию инклюзии в России. Мы убеждены, что инклюзивный отдых должен быть современным, качественным и безопасным, а не восприниматься как исключение. Именно поэтому мы вкладываем ресурсы в подготовку специалистов, разработку программ, психологическое сопровождение детей и родителей. Этот проект — яркий пример того, что инклюзия может и должна происходить в ведущих детских центрах страны, на самом высоком уровне. Но важно понимать: речь идёт не только о детском отдыхе. Это про то, каким мы хотим видеть наше общество — открытым, справедливым и готовым ценить каждого. Инклюзия — это фундамент будущего, где у каждого ребёнка есть место, роль и право быть равным среди сверстников», — отметила исполнительный директор благотворительного фонда семьи Юнановых «Сияние» Анастасия Сизоненко.

Программа смены включает разнообразные образовательные мероприятия, творческие мастер-классы, адаптированные спортивные соревнования, экскурсии, тематические квесты и множество других активностей, разработанных с учетом пожеланий и возможностей всех участников. Особое внимание уделяется психологической поддержке, развитию коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта детей.

«Орленок» уже второй год подряд успешно реализует образовательную программу для детей с синдромом Дауна. Первый опыт показал высокую эффективность и положительное влияние на развитие ребят, что вдохновляет нас продолжать и расширять эту важную работу», — отметил директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Данный проект представляет собой важный шаг к развитию инклюзивного образования и отдыха в России, способствуя формированию открытого и толерантного общества. Он создает условия для участия детей с особенностями здоровья в совместных мероприятиях и взаимодействия со сверстниками, что помогает разрушать стереотипы. Инклюзивная смена открывает уникальные возможности для расширения горизонтов, развития эмпатии и укрепления социальных связей, создавая более гармоничное и разнообразное сообщество.

