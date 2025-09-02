Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры в Пекине. Встреча проходит на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

В рамках двусторонней встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения и международную повестку. Это будет их шестое взаимодействие в этом году: в январе лидеры созванивались по видео, в мае — встреча в Москве, еще три раза лидеры общались по телефону.

Ранее руководители принимали участие в трехстороннем саммите Россия — Китай — Монголия.

С 31 августа президент России находится в Китае с визитом на четыре дня. Он участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине, а также провел несколько встреч. 3 сентября Владимир Путин посетит парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией.