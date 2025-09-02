«Газпром» и CNPC договорились об увеличении поставок газа в Китай

«Газпром» (MOEX: GAZP) и китайская CNPC подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Поставки вырастут с 38 млрд куб. м газа до 44 млрд куб. м в год, сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Газпрома» Алексей Миллер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава «Газпрома» Алексей Миллер

Помимо этого стороны согласовали наращивание поставок газа по дальневосточному маршруту — с 10 млрд до 12 млрд куб. м газа ежегодно, уточнил господин Миллер, которого цитирует российские госагентства.

О том, что «Газпром» и CNPC обсуждают увеличение поставок по «Силе Сибири» на 6 млрд куб. м, в августе сообщало Reuters. По подсчетам агентства, новые договоренности могут принести российской компании $1,5 млрд в год, исходя из цены на газ в $250 за 100 куб. м.

Сегодня также был подписан меморандум о строительстве «Силы Сибири-2». Его проектирование началось пять лет назад. Планировалось, что протяженность трубопровода составит около 7000 км, из них почти 3000 будут проходить по российской территории.

В июне The Wall Street Journal сообщала, что Китай возобновил интерес к «Силе Сибири-2» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.