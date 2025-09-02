Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пробка протяженностью 10 км образовалась на Восточном обходе Краснодара

Сегодня утром, 2 сентября, на Восточном обходе Краснодара образовалась пробка протяженностью 10 км. Сведения об этом следуют из данных «Яндекс Карт».

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Большая пробка отмечается со стороны Ростовского шоссе по направлению к поселку Знаменскому. По данным «Яндекс Карт» на этом участке случилось два ДТП.

В целом, по данным на 9:30 мск, в Краснодаре отмечаются пятибалльные пробки. Заторы фиксируются с двух сторон Тургеневского моста, в районе шоссе Ближний Западный обход, на улицах Школьной и Северной, а также на Ростовском шоссе.

Новости компаний Все