На Уралмаше появится арт-объект «Стена благодарности» к 80-летию Победы

В Екатеринбурге организаторы фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) планируют создать коллективный арт-объект «Стена благодарности», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в администрации города.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для создания эскиза были использованы письма с фронта, награды, фотографии и истории семей — их организаторы запросили у жителей города. Изображение будет наноситься днем 6 сентября на дом на Уралмаше по адресу ул. Бакинских комиссаров, 50а. Участником создания арт-объекта сможет стать не только профессионал, но и любой екатеринбуржец.

Напомним, фестиваль «Стенограффия» стартовал в Екатеринбурге в 16-й раз 17 июня. В нем принимают участие художники из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Сочи, а также из Европы — Франции, Швейцарии, Германии и Португалии. В 2025 году в рамках фестиваля появится более 15 новых арт-объектов и будет отреставрировано пять объектов, которые были созданы на фестивале в прошлые годы. В августе художники отреставрировали и раскрасили небольшой маяк, расположенный на острове Маленьком в акватории Верх-Исетского пруда.

Ирина Пичурина