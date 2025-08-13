В Екатеринбурге отреставрировали миниатюрный маяк на Верх-Исетском пруду

В Екатеринбурге в рамках международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» отреставрировали и раскрасили небольшой маяк, расположенный на острове Маленьком в акватории Верх-Исетского пруда. Как рассказали в пресс-службе фестиваля, на маяке появилась художественная роспись художницы из Екатеринбурга Натальи Пастуховой.

Маяк был построен в 1970-х годах участниками отряда «Каравелла» под руководством писателя Владислава Крапивина. Проект по реставрации реализован по инициативе местных жителей, которые весной 2025 года обратились к команде фестиваля с просьбой преобразить маяк. В результате была проведена очистка территории и реконструкция сооружения, после чего на поверхности маяка появилась роспись.

«Маяк создан в духе яркого стилизованного анимализма. Свои истории я рассказываю с помощью животных и рисую их яркими, открытыми цветами. Красный, белый и голубой — это классические цвета маяка и морской стихии. После реставрации на сооружении появились парящие чайки, они же и стали основными героями росписи»,— поделилась художница Наталья Пастухова.

Наталья Пастухова ранее уже принимала участие в фестивале «Стенограффия». В числе ее работ — муралы «Соседи» на ул. Красноуральской, «Кошка в траве» у Дома Печати, а также роспись летнего троллейбуса «Июль».

«Стенограффия» — международный фестиваль уличного искусства, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года. В 2025 году он проходит уже в шестнадцатый раз. Ежегодно фестиваль объединяет уличных художников из России и зарубежья. По словам организаторов, его задачи — интеграция уличного искусства в городское пространство, развитие локальной идентичности и вовлечение жителей в преобразование городского пространства.

Полина Бабинцева