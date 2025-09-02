Летом на Кубани отдохнули 400 тысяч детей

Летом в Краснодарском крае отдохнули и оздоровились 400 тыс. детей. Около 150 тыс. приехали из других регионов, в том числе из Белгородской области и новых территорий. На оздоровительную детскую кампанию направлено 4 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детей в Краснодарском крае принимали стационарные, пришкольные, палаточные и трудовые лагеря. Многие санатории Анапы переориентировались, подготовили бассейны, экскурсионные программы и мероприятия без занятий на море.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в крае продолжают работать круглогодичные детские здравницы. До конца 2025 года планируется принять еще около 100 тыс. школьников.

В рамках программы «Дети Кубани» предоставляются субсидии на закупку оборудования для муниципальных лагерей и организацию отдыха школьников с ограниченными возможностями здоровья. В этом году более 2 млрд руб. направлено на закупку 47 тыс. путевок для таких детей.

По программе также предусмотрена пониженная ставка по налогу на имущество объектов, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и инвестиционный вычет по налогу на прибыль. За последние пять лет в Краснодарском крае открыли шесть новых детских лагерей, в восьми здравницах построили более 40 быстровозводимых модулей.

Алина Зорина