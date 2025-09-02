В Краснодаре рынок вторичного жилья стагнировал

В августе 2025 года медианная стоимость одного кв. м в Краснодаре составила 121 тыс. руб. (+0,2% к июлю). Количество предложений также увеличилось на 0,2% за месяц. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в августе медианная стоимость квартиры в Краснодаре составила 5,6 млн руб. Средняя площадь — 45,4 кв. м.

В целом вторичный рынок крупнейших городов России показал минимальные изменения цен. Медианная стоимость одного кв. м готового жилья в среднем по городам-миллионникам составила 144 тыс. руб. (+0,5% по отношению к июлю).

Динамика, близкая к стагнации (от -0,5% до +0,5%), отмечается в 10 из 16 миллионников: Краснодаре, Уфе, Омске, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Воронеже и Самаре. Лидером по росту стоимости одного кв. м стал Санкт-Петербург (+1,7%, до 222 тыс. руб.), на втором месте — Нижний Новгород (+1,2%, до 143 тыс. руб.), на третьем — Пермь (+1%, до 112 тыс. руб.).

«С началом осени, когда активность традиционно растет, можно ожидать, что число сделок также будет расти. Особенно при условии вероятного продолжения снижения ключевой ставки»,— заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Алина Зорина