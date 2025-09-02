В Ростове эвакуированные жители Левенцовского могут вернуться в свои квартиры

Оцепление пострадавших во время атаки БПЛА домов в микрорайоне Левинцовском Ростова-на-Дону снято, их жильцы могут вернуться домой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Саперы изъяли из разрушенной квартиры 25-этажного дома по ул. Еляна неразорвавшийся снаряд. Службы приступили к работам по ликвидации последствий.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», минувшей ночью во время атаки БПЛА на Ростов были повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улицах Еременко и Ткачева. В 19-этажном доме на Ткачева повреждены кровля и фасад. А в 25-этажном доме в одной из квартир застрял снаряд от беспилотника, из-за чего из многоэтажки были эвакуированы более 300 жильцов.

Наталья Белоштейн