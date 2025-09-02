В Ростове эвакуировали более 300 жильцов многоэтажки из-за падения БПЛА

В Левенцовке в результате атаки БПЛА эвакуированы жильцы 25-этажного дома по ул. Еляна. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен неразорвавшийся снаряд. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Кроме этого, ночью были повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улицах Еременко и Ткачева. В 19-этажном доме на Ткачева повреждены кровля и фасад.

На месте работают оперативно-спасательные службы. Эвакуация жителей там не понадобилась.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовской области ночной атаке БПЛА подверглись три муниципалитета.

Наталья Белоштейн