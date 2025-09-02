Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Учащиеся школы №115 Ростова переведены на дистанционное обучение

В Ростове-на-Дону учащиеся школы №115, где развернут ПВР, переведены на дистанционный формат обучения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей»,— отметил господин Скрябин.

Дополнительная информация для родителей учеников школы №115 будет распространяться через внутришкольные чаты.

Наталья Белоштейн

