Учащиеся школы №115 Ростова переведены на дистанционное обучение

В Ростове-на-Дону учащиеся школы №115, где развернут ПВР, переведены на дистанционный формат обучения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей»,— отметил господин Скрябин.

Дополнительная информация для родителей учеников школы №115 будет распространяться через внутришкольные чаты.

Наталья Белоштейн