Учащиеся школы №115 Ростова переведены на дистанционное обучение
В Ростове-на-Дону учащиеся школы №115, где развернут ПВР, переведены на дистанционный формат обучения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей»,— отметил господин Скрябин.
Дополнительная информация для родителей учеников школы №115 будет распространяться через внутришкольные чаты.