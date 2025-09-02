В Ростове открыт ПВР на базе школы для пострадавших от атаки БПЛА

Пункт временного размещения для пострадавших от ночной атаки беспилотников оборудован на базе ростовской школы № 115. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба после того, как на месте взрывов завершат работу саперы и следственные органы.

Соблюдение прав горожан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА и оказание им помощи контролирует прокуратура.

Наталья Белоштейн