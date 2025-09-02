На Дону прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону и оказание им помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С целью координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на месте прибыли прокурор Ростова-на-Дону Валерий Поцелуйко и прокурор Советского района Андрей Шамра.

После атаке БПЛА минувшей ночью в Левинцовском районе Ростова пострадали несколько многоэтажек. В крыше 25-этажного дома по ул. Еляна застрял неразорвавшийся снаряд беспилотника. Жильцы эвакуированы. На месте развернут оперштаб.

Наталья Белоштейн