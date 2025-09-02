Рислинг отцвел чуть слабее

На Кубани в разгаре уборка винограда. Сбор сортов для игристых вин уже близок к завершению, в то время как сорта, предназначенные для тихих вин высокого качества, начнут собирать ближе к началу октября. Всего в 2025 году на Кубани планируют собрать до 250 тыс. т винограда, в том числе в Анапе — около 45 тыс. т и в Новороссийске — не менее 11 тыс. т. Цифра на 6% выше прошлогодней. Однако, по словам виноградарей, в отдельных хозяйствах возможно сокращение урожая на 15–25% из-за погодных условий. При этом качество ягод соответствует стандартам предыдущих сезонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

По данным администрации Краснодарского края, в 2025 году в регионе планируют собрать до 250 тыс. т винограда (в 2024 году собрано 235 тыс. т). В Анапе виноградари рассчитывают увеличить показатели урожая на 10% (до 45 тыс. т), а в Новороссийске намерены собрать не менее 11 тыс. т.

Бренд-амбассадор и совладелица винодельни «Марченко» Дарья Марченко сообщила «Ъ-Новороссийск», что на их винодельне к уборке урожая приступили 28–29 августа. Она отметила, что начинают они всегда с венгерского сорта Гечеи Заматош, а завершают сбор обычно сортами Каберне Совиньон и Каберне АЗОС. Ориентировочно эти сорта убирают после 10 октября. По ее словам, состояние винограда в этом году они оценивают на восемь баллов из десяти.

«Болезней не было, а вот весенние заморозки и очень сухое и жаркое лето, которое длится уже три года подряд, заметно сократили урожай»,— подчеркнула винодел.



Главный винодел «Гунько Вайнери» Сергей Коротков рассказал, что в 2025 году они приступили к сбору урожая значительно раньше обычного срока, потому что сорта Шардоне и Пино Нуар достигли нужной зрелости рано. Это позволило убрать значительную часть сырья для игристого вина, а остальной виноград оставляют дозревать для тихих вин высокого качества, их уборку планируют завершить ближе к началу октября.

Он сообщил, что на данный момент собрано около 15 т винограда из общей цели в 100 т. Господин Коротков отметил, что самым серьезным испытанием стал дефицит осадков. Из-за недостатка влаги масса каждой ягоды снизилась, общий объем урожая сократится, по предварительным оценкам, на 15–25%. Такая ситуация, по его словам, характерна сейчас для всех винодельческих регионов России.

Представительница «Винотеррии» Анна Майер сообщила, что на винодельне уже приступили к уборке сорта Солярис. Состояние лозы и урожая оценивается как хорошее, а качество соответствует стандартам последних лет. Урожайность по сорту составила 5,4 т.

Госпожа Майер описала климатические условия сезона как сложные: весна и июнь были холодными, что привело к более позднему цветению и задержке созревания примерно на две недели. Из-за этого сбор Соляриса начался 17–18 августа вместо 6–7 августа. Некоторые сорта, в частности Рислинг, отцвели чуть слабее, но ситуация некритична.

Госпожа Майер отметила, что сезон был непростым с точки зрения заболеваний. Тем не менее, благодаря работе агрономов и выстроенной системе защиты потерь урожая удалось избежать.

По ее прогнозам, общий объем урожая на винодельне в сезоне ожидается на уровне 25–26 т, что сопоставимо с результатом прошлого года. Завершение уборки планируется в начале октября, когда будут собраны поздние сорта — Саперави и Рубин Голодриги.

В пресс-службе «Шато Пино» рассказали, что период цветения в этом сезоне у них прошел благоприятно. Однако в фазу вегетации из-за неблагоприятных погодных условий — большого количества осадков, высоких температур днем и повышенной влажности утром — наблюдались небольшие очаги поражения листового аппарата грибковыми заболеваниями, что потребовало дополнительных обработок. Летом в июле из-за высоких температур и отсутствия осадков на некоторых участках виноградников отмечались симптомы водного дефицита.

К уборке винограда на винодельне приступили 25 августа, немного позже, чем обычно. Уборку начали с Шардоне и Пино Гри, которые пойдут на производство игристых вин. Завершится уборка ориентировочно в конце октября — начале ноября сбором Рислинга и Каберне Фран.

Такой рост производства был бы невозможен без мощной сырьевой базы. По мнению экспертов, Краснодарский край сейчас способен полностью обеспечить себя саженцами винограда. Существующие питомники могут снабжать посадочным материалом не только регион, но и соседние территории. Агрофирмы Кубани нарастили производство саженцев винограда до 6–7 млн в год.

Саркис Айвазян