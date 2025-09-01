Владельца ресторана «Старый Баку» обвиняют в махинациях с активами на Кубани

В Краснодаре арестован владелец ресторана «Старый Баку» и перегрузочного терминала в Туапсе Шахлар Новрузов, которого обвиняют в попытке присвоить недвижимость стоимостью 919 млн руб. с помощью поддельных документов. Об этом пишет «Ъ».

Уроженец Азербайджана, директор ООО «Кафе Старый Баку» и ООО «Дар Фрут», останется в следственном изоляторе до 26 сентября. Мера пресечения избрана по делу о покушении на особо крупное мошенничество.

Защитник обвиняемого Алексей Абрамов просил суд смягчить меру пресечения. Адвокат указал, что подозреваемому исполнилось 60 лет, он постоянно проживает в Краснодаре, ранее не судим, помогал участникам СВО и награжден медалью «За гражданское мужество». Однако следователь управления ФСБ по Краснодарскому краю привел доводы о том, что Новрузов может скрыться и продолжить преступную деятельность.

Суть обвинений, выдвинутых в отношении Шахлара Новрузова, в правоохранительных органах не раскрывают. Согласно судебному решению, дело касается попытки завладения 100% доли в уставном капитале организации, чья недвижимость оценивается в 919,4 млн руб.

Следствие считает, что злоумышленники, включая Новрузова, предоставили в Прикубанский районный суд Краснодара поддельное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По данным правоохранительных органов, документ, на основании которого злоумышленники пытались присвоить активы, был фальшивым.