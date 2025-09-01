СКР проверяет инцидент с избиением подростка в Новороссийске

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал проверку по факту избиения подростка в Новороссийске после того, как тот случайно сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация об инциденте распространилась в социальных сетях. Согласно публикации, несовершеннолетний на велосипеде сбил ребенка, после чего взрослый мужчина избил подростка.

Следственным отделом по Новороссийску организована процессуальная проверка. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность неизвестного, избившего несовершеннолетнего. Опрашиваются свидетели инцидента. Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял ход проверки под контроль. По завершении следственных действий будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина