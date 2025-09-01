На Кубани увеличат финансирование мероприятий ГО и ЧС

В Краснодарском крае до 2027 года увеличат финансирование мероприятий по поддержанию готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сил гражданской обороны по защите населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Кубани.

В 2025 году на комплекс процессных мероприятий по поддержанию готовности министерству ГО и ЧС направят 155 млн руб. В 2026–2027 годах сумма составит 147 млн руб.

Кроме того, власти региона увеличат размер единовременного пособия в случаях гибели спасателя или получения травм, которые препятствуют его дальнейшей работе, до 1,69 млн руб. Ранее сумма выплат составляла 1,47 млн руб.

Алина Зорина