В Геленджике вновь разгорелся лесной пожар после падения БПЛА

В лесном массиве Геленджика вновь зафиксирован пожар, вызванный падением обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел на территории Пшадского участкового лесничества, где возгорание охватило площадь порядка 300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задымление возникло после падения фрагментов сбитого беспилотника. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации огня. Директор Геленджикского лесничества официально классифицировал происшествие как лесной пожар.

В настоящее время специалисты проводят работы по локализации возгорания. Для оперативного тушения пожара привлекаются дополнительные силы и средства, что позволит ускорить процесс ликвидации огня и предотвратить распространение пламени на соседние территории.

