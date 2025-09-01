В День знаний три новые школы на Западном обходе распахнули свои двери

Новые образовательные учреждения построены федеральным девелопером DOGMA.

Фото: ГК DOGMA

Рассчитаны на 4750 мест и расположены в микрорайонах «Парк Победы», «Самолет» и DOGMA PARK. На праздничной линейке в День знаний символично перерезали ленту в знак открытия всех трех школ.

Сегодня школа — это не просто учебное заведение, а место, в котором ребенок проводит значительную часть своего времени. Задача социально-ориентированного девелопера создавать такие учреждения, которые действительно поддерживают развитие детей, обеспечивают комфорт и безопасность.

В компании DOGMA отмечают, что строительству объектов социальной инфраструктуры уделяется особое внимание. Школы проектируются с учетом современных образовательных стандартов: просторные и светлые помещения, функциональные рекреационные зоны, спортивные и хореографические залы. В проекты включаются классы робототехники, виртуальной реальности и кабинеты 3D-моделирования.

«Безусловно, комфортная и грамотно организованная среда способствует разностороннему развитию детей. Школа рассчитана на 1550 мест, оборудована всем необходимым для образовательного процесса и внеурочной деятельности. Сегодня наши двери открылись для почти 1100 учеников, из которых более 230 – первоклассники. Рада приветствовать каждого, надеюсь новая современная школа будет вдохновлять учащихся на достижение высоких результатов в учебе», – отметила Ирина Ревенко, директор МАОУ СОШ 16.

DOGMA уже реализовала пять школ вместимостью почти 7000 мест и десять дошкольных учреждений на 2625 мест. На стадии строительства в Краснодаре школа на 1550 мест и три детских сада рассчитанных в общей сложности на 675 мест.

ЖК «Самолет» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». ЖК DOGMA PARK – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21». ЖК «Парк Победы» – Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф Застройщики входят в ГК DOGMA

