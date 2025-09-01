Встать, суд не ждет

Первый апелляционный суд общей юрисдикции приступил к проверке законности первого приговора бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его экс-подчиненному Антону Филатову по делу о растрате средств банка «Интеркоммерц» и закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 4 млрд руб. На заседании не обошлось без скандала: суд не стал дожидаться посланной из Лос-Анджелеса жалобы защитника главного фигуранта, а также отказал в обжаловании судебного акта гражданской жены господина Иванова.

Рассматривать апелляционные жалобы осужденного на тринадцать лет Тимура Иванова, а также получившего двенадцать с половиной лет главы компании «Оборонлогистика» Антона Филатова суд начал 1 сентября в закрытом режиме со второй попытки: ранее назначенное на 25 июля слушание отложили из-за неявки адвокатов. Один из них, защитник господина Иванова Мурад Мусаев, тогда оказался в командировке за рубежом. Выяснилось, что жалобу на приговор Мосгорсуда он отправил службой CDEK 16 июля, будучи в Лос-Анджелесе. Поэтому, несмотря на то что его дополнительную жалобу суд уже получил, основная из-за границы так и не пришла. Однако тройка судей не сочла это основанием для переноса слушания, тем более что ранее в суд поступили жалобы его коллег — защищавших господина Иванова адвокатов Дениса Балуева и Кирилла Жаринова. Впрочем, заключать с ними соглашения на участие в апелляции фигурант не стал.

Кроме того, выяснилось, что обжаловать приговор решила гражданская супруга Тимура Иванова, телеведущая и экс-советник министра обороны РФ Мария Китаева. Последняя утверждает, что найденные при обыске в квартире ее матери и конфискованные по решению суда 56 млн руб. являлись накоплениями ее отца, который скончался через неделю после приговора.

Вступив в наследство и решив, что приговор затрагивает ее права, госпожа Китаева попросила восстановить срок апелляционного обжалования. «Однако суд ей в этом отказал, не посчитав смерть отца уважительной причиной»,— рассказал господин Мусаев.

По его словам, не удовлетворила тройка судей и ходатайство второго фигуранта — Антона Филатова. Последний заявил, что его подпись на расписке о получении приговора в СИЗО была подделана. В этой связи адвокат подсудимого Вячеслав Тимофеенко просил назначить почерковедческую экспертизу.

Придя к выводу, что тройка судей демонстрирует предвзятое отношение, господин Мусаев заявил коллегии отвод, мотивировав свою просьбу тем, что суд торопится рассмотреть дело до истечения десятилетних сроков давности, которые по эпизоду о покупке паромов наступит уже в октябре 2025 года, а по эпизоду о растрате средств банка — в январе 2026 года. «Именно поэтому для Тимура Иванова все предварительное следствие заняло три дня, а суд по 70-томному делу — три месяца»,— посетовал адвокат, отметив, что дела, состоящие из нескольких томов, московские суды зачастую слушают по «полтора года, а тут забег с ущемлением права на защиту».

Однако просьбу об отводе судей коллегия отклонила, после чего были оглашены жалобы осужденных. Напомним, что их защита просит отменить приговор Мосгорсуда, который 1 июля признал Тимура Иванова и Антона Филатова виновными в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Господин Иванов получил тринадцать лет общего режима со штрафом 100 млн руб., а господин Филатов — двенадцать с половиной лет заключения со штрафом 25 млн руб.

Первый эпизод дела связан с приобретением в Греции в апреле—октябре 2015 года с помощью зарегистрированной в Гонконге офшорной компании «Туринвест сервисиз лимитед» двух паромов для Керченской переправы — Maria Eleni и Agios Lavrentios — общей стоимостью €12,5 млн в обход санкций. Их закупка была поручена подведомственному Минобороны ООО «Оборонлогистика», деятельность которого в то время курировал господин Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой». Следствие полагает, что эта сделка причинила государству ущерб на сумму 216,6 млн руб., так как на покупку судов было израсходовано 685,2 млн руб., тогда как АО «Оборонстрой» было выделено 901,8 млн руб. Разницу, как установил суд, соучастники похитили, впоследствии легализовав эти деньги. Он согласился с версией обвинения в том, что похищенные средства были переведены на счета подконтрольных фигурантам коммерческих организаций под видом оплаты консалтинговых и консультационных услуг, продажи иностранной валюты, а также возврата средств по договору займа.

Кроме того, фигуранты были осуждены за вывод в январе 2016 года €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи у него валюты. В этом, как и в перовом эпизоде уголовного дела, фигурировали еще несколько человек, в том числе бывший предправления КБ «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, объявленный в розыск.

При вынесении приговора суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (оно стало правопреемником рухнувшего банка «Интеркоммерц»), а также Главного управления обустройства войск о взыскании с подсудимых ущерба на общую сумму более 4,1 млрд руб. Кроме того, у осужденных было конфисковано имущество на сумму легализованных средств — 216,6 млн руб.

Сами фигуранты, арестованные в апреле 2024 года, свою вину отрицали, а защита просила их оправдать.

Адвокаты утверждают, что в первом случае «никаких хищений при закупке паромов для Керченской переправы не было» и в суде «было доказано обратное». «Однако суд просто закрыл глаза на доказательства и переписал деяние в приговор»,— утверждает адвокат Мурад Мусаев. По его мнению, хищение денег у банка «Интеркоммерц» действительно было. «И есть конкретные люди, которые его совершили. Однако Иванов с Филатовым даже не проходили мимо этого хищения, и суду не было представлено ни одного доказательства их причастности или осведомленности об этом преступлении»,— сказал он. При этом защитник признался: он не сомневается, что приговор останется в силе или же будет изменен незначительно.

Ожидается, что 2 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции проведет судебное следствие, заслушав ходатайства сторон о допросе свидетелей и исследовании доказательств, проведет прения сторон и удалится на принятие решения, которое может быть оглашено в тот же день.

Напомним, что это не последнее дело господина Иванова. СКР также обвиняет его в получении взятки на сумму не менее 1,185 млрд руб. услугами — реставрацией и строительством принадлежащей ему недвижимости. Оно еще расследуется. Вину в коррупции фигурант также категорически отрицает. Кроме того, следствие подозревает его в получении взятки в размере 152 млн руб. через заем для ООО «Агрокомплекс "Русское село"», а также в виде строительства бани за 56 млн руб. для его бывшей жены Светланы Захаровой. Официальное обвинение по этому делу господину Иванову пока не предъявлено.

А пока идет следствие, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Тимура Иванова и его родных на сумму свыше 1 млрд руб. Беседа по этому иску назначена в Пресненском суде Москвы на 23 сентября.

