Тимур Иванов сдает активы

Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, уже осужденного за растрату и обвиняемого во взяточничестве, активы на сумму более 1 млрд руб. Это наличные деньги и драгоценности, картины, оружие, целый парк, в том числе раритетных машин, дома и земельные участки, стоимость которых почти в десять раз превышает официальный доход бывшего чиновника.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Антикоррупционный иск подан в Пресненский райсуд Москвы, который на период ремонта проводит свои заседания в Измайловском. Подписал заявление первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, а сами проверки в отношении господина Иванова и связанных с ним лиц находились на контроле генпрокурора Игоря Краснова, инициировавшего разбирательство.

Надзирая за расследованием ГСУ СКР уголовного дела о взятках в отношении господина Иванова и его делового партнера Сергея Бородина, Генпрокуратура установила многочисленные факты несоблюдения военным чиновником антикоррупционного законодательства.

Господин Иванов, напомним, был назначен замминистра 23 мая 2016 года, а 26 апреля прошлого года, вскоре после задержания, уволен в связи с утратой доверия.

В период службы господин Иванов представлял сведения о собственных доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016–2021 годы, а также аналогичные сведения на свою супругу Светлану Захарову (Маниович) и четырех их детей. В соответствии с указом президента №968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения СВО» господин Иванов о доходах и расходах в 2022–2023 годах не отчитывался.

Тем не менее из данных ФНС и Минобороны следует, что, будучи замминистра, господин Иванов за все эти годы получил зарплату в размере 136 млн 894 тыс. 634 руб.

В то же время супруга, с которой он поженился в 2009 году, а развелся 26 сентября 2022 года, заработала 274 млн 810 тыс. 12 руб.

При этом в 2022–2024 годах госпожа Иванова, впоследствии сменившая фамилию на Захарову, получила всего 667 тыс.

После развода и до ареста Тимур Ивановой жил с Марией Китаевой, не заключая брак. Прокуроры установили, что с 2001 года по май 2024 года женщина получила 17,9 млн руб. Информации о ее доходах за 2016–2022 годы в ФНС России не оказалось, а в 2023 году ее доход составил 1,7 млн руб.

По версии надзора, став замминистра, Тимур Иванов решил использовать свои полномочия «вопреки интересам службы, во вред обществу и государству с целью обогащения как себя самого, так и своих родственников». Об этом, например, свидетельствовали результаты обысков, проведенных 24 апреля прошлого года по местам работы и жительства замминистра. Тогда в служебном кабинете чиновника в доме №22 по Фрунзенской набережной столицы, а также его московских квартирах и загородных домах были изъяты наличными 281 млн руб., $350 тыс. (или 32,6 млн руб. по курсу ЦБ), €191 тыс. (19 млн руб.) и 100 дирхамов ОАЭ (2,5 тыс. руб.). Кроме того, на счетах чиновника в банках хранились еще 2,4 млн руб.

Также в его кабинетах и жилье изъяты 170 ювелирных изделий и 30 картин (среди них портреты царей Николая I и II, а также императрицы Екатерины II), представляющих культурную ценность, 10 книг, 26 единиц оружия и 44 штук часов.

В ходе расследования уголовного дела на счетах бывшей супруги господина Иванова Захаровой оказалось около 6 млн руб., явно несоразмерных ее доходу, как посчитал надзор.

Также было установлено, что за время службы в Минобороны Тимур Иванов приобрел 15 объектов недвижимости, общей кадастровой стоимостью в 235 млн 152 тыс. 573 руб. Среди них дом площадью 799,7 кв. м в деревне Раздоры (Одинцово) стоимостью 31,9 млн руб.; дача в поселке Архангельское (Красногорск) площадью 344 кв. м, оцениваемая в 8,8 млн руб., квартира площадью 317,2 кв. м на Поварской улице, д. 20 Москвы, что у здания Верховного суда, кадастровой стоимостью 115,9 млн руб., а также с десяток земельных участков в Московской области и Карелии.

По данным ГИБДД, у господина Иванова в собственности находились только автомобиль марки ЗИС-110 1949 года выпуска и мотоцикл Harley-Davidson, сделанный в 2019 году. Однако, например, на своего отца, как было установлено в ходе проверки, он оформил Cadillac Escalade 2021 года выпуска (около 10 млн руб.) и два мотоцикла — MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph thunderbird storm.

Бывшей супруге замминистра оставил четыре машины: Bentley Continental и Mercedes-Benz, а также два Chevrolet. А на водителя оформил помимо очередного Mersedec-Benz одну из жемчужин своей автомобильной коллекции ГАЗ-13 «Чайка» 1967 года выпуска.

Также было установлено, что в нарушение законодательства о противодействии коррупции господин Иванов фактически являлся собственником ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-Техно» и их имущества. На «Берег», по данным Генпрокуратуры, было оформлено 11 участков и имение у деревни Панкратово (Тверская область) на берегу Волги, и судно, которые совокупно оцениваются в 158 млн руб. Директор компании Бородин оказался, по данным надзора, номинальным владельцем имущества экс-замминистра стоимостью еще в 114 млн.

На ООО «Дворянское гнездо» господин Иванов «повесил» дворянскую усадьбу ХIХ века в Чистом переулке Москвы (около 1 тыс. кв. м, стоимость более 200 млн руб.), а на «Гермес-Техно» — еще 26 машин, в том числе коллекционные Opel Admiral и Mercedes-Benz 1939 года, а также Packard 1942 года.

Свидетели по делу, в том числе те, на кого оформлялись активы, дали показания, что их настоящим владельцем являлся Тимур Иванов. Аналогичные данные были получены департаментом военной контрразведки ФСБ.

Таким образом, прокурорской проверкой установлено, что господин Иванов являлся обладателем имущества, оцениваемого в 1 млрд 239 млн 158 тыс. руб., что многократно превышает его официальные доходы.

Часть активов, в том числе дача в Архангельском, квартира на Поварской и деньги (всего на 190 млн руб.) у господина Иванова уже были конфискованы решением Мосгорсуда. Им господин Иванов осужден на 13 лет строгого режима со штрафом в 100 млн руб. За хищение 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц» в 2016 году и 216,6 млн руб. при закупке в 2015 году двух паромов для Керченской переправы. Сейчас в завершающей стадии находится расследование уголовного дела, в рамках которого бывшего замминистра и взяли под стражу в апреле 2024 года. Ему уже инкриминировали получение взяток на сумму 1,185 млрд руб., а собираются добавить еще два коррупционных эпизода примерно на 200 млн.

Активы, оставшиеся у Тимура Иванова и связанных с ним лиц, как требует Генпрокуратура, должны быть обращены Пресненским судом в доход государства. При этом следует отметить, что подобные антикоррупционные иски за последнее время, когда ведомство возглавил Игорь Краснов, стали одним из главных направлений его деятельности. Причем не раз отмечалась не только конфискательная, но профилактическая роль подобных действий для других чиновников. В свою очередь, противодействие коррупции, за которую органы прокуратуры отвечают в целом, является одной из главных тем обсуждения на коллегиях и других мероприятиях надзорного ведомства.

Адвокат Тимура Иванова Денис Балуев утверждает, что его подзащитный не владел имуществом на сумму более 1 млрд руб. Он назвал ее «сильно завышенной». «Подобные иски — и так примета нашего время, а тут еще Тимур Иванов, ставший символом коррупции сезона-2024/25. При таком совпадении трендов ни истец, ни суд не станут обременять себя доказыванием: что назовут имуществом Иванова, то и будет взыскано с доход государства. И неважно, кому это имущество принадлежит, кем, когда и как оно нажито»,— полагает, в свою очередь, другой адвокат бывшего замминистра Мурад Мусаев.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая