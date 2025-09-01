В Сочи и Сириусе расширяют сеть экстренного оповещения жителей и туристов

В Сочи и на федеральной территории Сириус до конца 2025 года установят 102 новых сиренно-речевых устройства для повышения эффективности предупреждения населения о различных угрозах. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Сейчас в городе функционирует 456 установок экстренного оповещения. Большая часть размещена в Лазаревском районе — 35 устройств. В Хостинском районе работают 18 установок, в Адлерском — 12, в Центральном — 11.

Система активируется при возникновении чрезвычайных ситуаций. Новые устройства обеспечат более полное покрытие территории и своевременное информирование жителей и гостей курорта.

При срабатывании системы предупреждения о беспилотной, ракетной и иной опасности рекомендуется сохранять спокойствие и переместиться в безопасное место.

Администрация совместно с силовыми структурами и правоохранительными органами проводит регулярные совещания по вопросам защиты населения и инфраструктуры. Также ведется подготовка временных укрытий, обследовано около 1,5 тыс. подвалов и заглубленных помещений, из которых более 1 тыс. признаны пригодными.

Местные жители гости курорта получают информацию о возможных угрозах через СМС-оповещения, официальные страницы администрации в социальных сетях, СМИ, управляющие компании и на встречах с жителями. В случае подтвержденной опасности используется городская система звукового оповещения — сирена, сигнал которой означает необходимость укрыться в помещении без окон.

В Сочи работает единая дежурно-диспетчерская служба, которая информирует о потенциальной угрозе атак беспилотников, катеров и ракет. Жителям и гостям города рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности, а также пользоваться официальным приложением МЧС России для получения актуальной информации.

Службы напоминают, что при срабатывании сирены нужно отойти от окон, спуститься в укрытие или воспользоваться подземными помещениями, паркингами или переходами. Если обнаружены подозрительные предметы, следует удалиться на безопасное расстояние, не трогать их и сообщить о находке по номеру 112. Также подчеркивается, что публикация фото- и видеоматериалов с места чрезвычайных ситуаций может угрожать безопасности и повлечь уголовную ответственность.

Мария Удовик