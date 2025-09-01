В Кубанский аграрный вуз в 2025 году было подано более 57 тысяч заявлений
В 2025 году в Кубанский государственный аграрный университет было подано более 57 тыс. заявлений от абитуриентов. В итоге студентами вуза стали свыше 4,7 тыс. человек из 83 российских регионов и 40 стран мира. Об этом на церемонии, посвященной началу нового учебного года, рассказал ректор КубГАУ, заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Александр Трубилин.
Фото: пресс-служба ЗСК
«Я абсолютно уверен, что вы не разочаруетесь в сделанном выборе и у вас хватит настойчивости, терпения пройти сложные годы учебы и стать классными специалистами и выпускниками Кубанского государственного аграрного университета»,— сказал ректор.
Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко, также принимавший участие в торжественной церемонии, отметил, что выпускники университета пользуются огромным спросом во всех сферах экономики Кубани и России. Он также напомнил, что Заксобрание края и университет связывают давние и тесные деловые отношения. Депутаты ЗСК, по его словам, принимали и принимают законы, касающиеся развития сельского хозяйства, с учетом экспертного заключения ученых и специалистов вуза. Господин Бурлачко пожелал студентам КубГАУ успехов и богатого урожая знаний в новом учебном году.
«Именно вам внедрять современные технологии в аграрный сектор, вы будете обеспечивать производство новой высококачественной сельхозпродукции и делать так, чтобы она была востребована не только в крае, но и в стране и даже мире»,— напутствовал молодежь спикер ЗСК.