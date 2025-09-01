В Краснодарском крае проверили более 3 тыс. школ и колледжей к учебному году

К новому учебному году в Краснодарском крае завершена проверка готовности более 3,2 тыс. образовательных организаций, включая школы, детские сады, колледжи и центры дополнительного образования. Как сообщили «Ъ-Кубань» в краевом минобрнауки, только на капитальный ремонт и обновление инфраструктуры в 2025 году было направлено 3 млрд руб., что позволило провести работы в 685 учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце августа во всех учебных заведениях региона прошли всероссийские антитеррористические учения. Педагоги и сотрудники охраны отрабатывали действия при вооруженном нападении, обнаружении взрывных устройств и угрозе применения беспилотников, а также взаимодействие с силовыми структурами.

Помимо этого, в 2025–2026 учебном году в крае начнет развиваться новое направление профильного образования — «Туризм и сервис». Первые специализированные классы откроются в Новороссийске и Сочи. В рамках единой модели профориентации школьников ждут профессиональные пробы, мастер-классы и экскурсии при поддержке компаний туристической индустрии, включая санатории «Красная Талка» и «Родина», отель «Елизавета», ресторан «Девятая лунка» и ООО «Абрау-Ресто».

С начала года в 66 колледжах и техникумах региона при участии работодателей индустрии туризма проведено почти 70 профориентационных мероприятий для 4 тыс. школьников и студентов. Подготовку кадров в этой сфере ведут 24 колледжа и техникума, а также десять вузов, где обучаются более 3,7 тыс. человек.

С 1 сентября в школьные программы Краснодарского края будет введен новый курс «История нашего края» для учащихся 5–7-х классов. Его будут преподавать три часа в неделю в рамках предмета «История». Одновременно из учебного плана 6–7-х классов исключается предмет «Обществознание».

Богдан Кобец