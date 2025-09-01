В Анапе выписали всех детей, пострадавших в результате отравления в гостинице

Всех детей, пострадавших в результате отравления в одной из гостиниц Анапы, выписали из больницы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

27 августа в городскую больницу Анапы госпитализировали шесть несовершеннолетних, которые отдыхали в одном из местных отелей. Они пострадали в результате выброса хлора из-за сбоя в работе оборудования в бассейне. По данным оперштаба, их выписали 28 и 29 августа в «удовлетворительном состоянии».

«Со своей стороны, отелем были оказаны все необходимые меры поддержки гостям, представители все время находились в контакте с родителями пострадавших», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что после инцидента в одном из гостиничных комплексов Анапы возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр территории отеля, допрашивают свидетелей, изымают необходимую документацию и назначают экспертизы.

Алина Зорина