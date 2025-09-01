В Краснодаре восстановили движение на улице 2-я Пятилетка

Специалисты «Краснодар Водоканала» завершили замену канализационного коллектора на улице 2-я Пятилетка. Ограничения движения на участке сняты, сообщает городской департамент транспорта.

Автобусный маршрут №48 «улица Комарова — улица Гидростроителей» вернулся на привычную схему движения и больше не объезжает перекрытый участок по улицам Шевченко и Новороссийской. Пассажирам рекомендуется быть внимательнее при планировании поездок.

Ранее, с 7 июля по 31 августа, на участке от ул. Селезнева до дома №27 специалисты «Краснодар Водоканала» проводили работы по замене коллектора. На время ремонта была ограничена правая полоса ул. Селезнева на пересечении с 2-й Пятилеткой, а прямой проезд с ул. Ставропольской до ул. Селезнева и обратно был невозможен.

В период ограничений движение автобусов №48 организовали с объездом по улицам Шевченко, Новороссийской и Селезнева.

Анна Гречко