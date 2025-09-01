Помилованные Трампом участники штурма Капитолия хотят от властей компенсаций

Участники штурма Капитолия в январе 2021 года, помилованные Дональдом Трампом сразу после его вступления в должность президента США, намерены добиваться выплаты компенсаций от властей за несправедливое судебное преследование, сообщает The New York Times (NYT).

Один из адвокатов участников штурма заявил, что недавно встречался с высокопоставленными чиновниками из Министерства юстиции и предложил им создать специальную комиссию по выплатам компенсаций участникам беспорядков — по аналогии с назначением специального судьи для выплат жертвам терактов 11 сентября 2001 года. По словам адвоката, такая комиссия могла бы рассматривать дела участников штурма в индивидуальном порядке и назначать выплаты, исходя из оценки ущерба, нанесенного федеральными властями в ходе уголовного преследования.

В администрации Дональда Трампа информацию NYT не комментируют.

Ранее сообщалось, что десятки участников штурма, являющихся фигурантами других уголовных дел, требовали снятия с них любых других обвинений в связи с помилованием от Дональда Трампа. Некоторым из них уже были вынесены приговоры. Так, в июле 36-летний Эдвард Келли был приговорен к пожизненному заключению за сговор с целью убийства агентов ФБР и угрозы в адрес федерального чиновника.

Кирилл Сарханянц