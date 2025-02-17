Помилованные Трампом участники штурма Капитолия требуют снятия других обвинений

Десятки лиц, участвовавших в штурме Капитолия в январе 2021 года и помилованных Дональдом Трампом менее месяца назад, все еще находятся под следствием по другим обвинениям. Среди них, например, незаконное хранение оружия, заговор с целью убийства сотрудников спецслужб и хранение детской порнографии. Но обвиняемые уверены, что помилование Трампа должно распространяться и на любые другие обвинения против них, выдвинутые в результате расследования штурма Капитолия, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Urquhart / Reuters Фото: Jim Urquhart / Reuters

По данным газеты, десятки обвиняемых объединили усилия в соцсети X, чтобы собрать и обнародовать имена по меньшей мере 124 человек, причастных к выдвижению обвинений. В основном это прокуроры, но есть также нескольких судей и агентов ФБР. Пост с именами в X собрал более 60 тыс. просмотров. В нем содержатся фотографии причастных к обвинениям, пренебрежительные комментарии в их адрес, а также требования привлечь их к ответственности, пишет WSJ.

Ранее агенты ФБР выразили обеспокоенность тем, что администрация Дональда Трампа будет мстить сотрудникам, участвовавшим в расследовании штурма Капитолия. Они подали два отдельных иска в окружной суд Вашингтона против Минюста за намерение раскрыть имена агентов, участвовавших в расследовании. Кроме того, The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация США планирует уволить сотрудников ФБР, занимавшихся делами в отношении господина Трампа.

Кирилл Сарханянц