Помилованного Трампом участника штурма Капитолия приговорили к пожизненному

2 июля Министерство юстиции США объявило, что 36-летний Эдвард Келли, участвоваший в штурме Капитолия в январе 2021 года и помилованный Дональдом Трампом, приговорен к пожизненному заключению по другому уголовному делу.

Келли был признан виновным в сговоре с целью убийства федеральных служащих, подстрекательстве к совершению насильственного преступления и оказании давления на федерального чиновника с помощью угроз. Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в ходе судебного разбирательства, Келли составил список сотрудников правоохранительных органов, в том числе агентов и офицеров ФБР, которых нужно убить. Совершить задуманное он намеревался вместе с сообщником. Тот рассказал следствию, что они планировали атаковать офис ФБР в Ноксвилле, используя в том числе заминированные автомобили и зажигательные устройства, прикрепленные к беспилотникам.

Келли не единственный помилованный участник штурма Капитолия, которому предъявлены обвинения по другим уголовным делам. Так, во Флориде мужчина обвиняется в незаконном хранении оружия. А в Техасе один из помилованных президентом США обвиняется в попытке растления малолетнего.

Ранее сообщалось, что десятки участников штурма, являющихся фигурантами других уголовных дел, требовали снятия с них любых обвинений в связи с помилованием от Дональда Трампа.

Как сложились судьбы участников штурма американского Капитолия — в материале «Ъ» «Январисты».

Кирилл Сарханянц