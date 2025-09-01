После отравления детей в Анапе возбуждено уголовное дело

После инцидента в одном из гостиничных комплексов Анапы возбуждено уголовное дело. Днем 27 августа несколько постояльцев, в том числе дети, почувствовали резкое ухудшение самочувствия после купания в бассейне, передает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Шестеро детей были госпитализированы с признаками отравления парами хлора, угрозы их жизни на данный момент нет.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи провели осмотр территории отеля, допрашивают свидетелей, изымают необходимую документацию и назначают экспертизы, включая установление степени тяжести вреда здоровью пострадавших. Ход расследования находится на контроле руководителя краевого управления СКР Андрея Маслова.

Вячеслав Рыжков