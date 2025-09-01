В Майкопе заместителя главы сельского поселения будут судить за халатность

Прокуратура Майкопского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы Краснооктябрьского сельского поселения. Экс-руководитель обвиняется по ч. ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 26 июня 2025 года вечером произошло частичное обрушение деревянной пешеходной переправы через реку Курджипс в поселке Краснооктябрьский Майкопского района. В этот момент на мосту находилась местная жительница, которая упала на каменистый берег и получила множественные травмы.

Следствие установило, что обрушение произошло из-за неисполнения заместителем главы поселения обязанностей по контролю за своевременным обслуживанием и ремонтом моста. Его действия создали условия, способствовавшие травмированию человека.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Майкопскому району СУ СК России по РА. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко